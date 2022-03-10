Экс-солистка группы «Ленинград» Алиса Вокс пожаловалась, что попала в ДТП. Певица не может починить поврежденный автомобиль из-за санкций, пишет ФАН.
Бывшая солистка «Ленинграда» Алиса Вокс осталась без автомобиля из-за санкций
Артистка опубликовала снимок своего разбитого внедорожника BMW в Instagram Stories. Судя по фотографии, удар пришелся в переднюю часть автомобиля. Внешне особенно пострадали капот, фара и решетка радиатора.
Вокс рассказала, что ей пришлось четыре часа ждать сотрудников ГИБДД, а затем еще девять часов провести у дилера. В итоге бывшую солистку «Ленинграда» отослали, сообщив, что запчастей нет.
Певица осталась без автомобиля из-за санкций и приостановки работы многих компаний на российском рынке. Знаменитость просто не может отремонтировать машину после аварии, несмотря на страховку.
«Машина застрахована по КАСКО. Но деталей нет, потому что закрыт центральный склад», – пояснила Вокс.
По словам исполнительницы, официальный сервис отказывается использовать чужие или бывшие в употреблении запчасти. Взять разбитый BMW на дефектовку тоже не могут, так как поступило распоряжение не брать машины на ремонт до июня или июля, уточнила певица.
Подводя итог, экс-солистка «Ленинграда» обратилась к владельцам автомобилей дороже 2–3 миллионов рублей (15 000 – 22 500 евро по состоянию на 09.03.2022 - прим. ред.). Вокс посоветовала поставить машины на прикол и пользоваться каршерингом.