«Скатертью дорога»: российские звезды радуются уходу заграничного фастфуда

Вчера о приостановке своей деятельности объявили руководители компании Coca-Cola. Продукция все еще будет доступна в России, а вот инвестировать в рынок и новые проекты они не станут. Впрочем, 44-летняя Семенович не прочь от полного отказа от иностранной шипучки.

«Скатертью дорога. Будем только здоровей. У нас есть своя прекрасная вода и домашние лимонады из полезных ингредиентов. Никто не отменял», — пишет Анна.

Певица также посоветовала общественности не поддаваться панике и не заниматься скупкой товаров, мол, российский производитель легко восполнит убытки от продуктов питания до одежды.

«А то, что мы и наши дети перестанут есть McDonald's — так будем здоровее, стройнее и не будем страдать ожирением. Будем развивать свой малый и большой бизнес. Мы сильные, мы со всем справимся», — уверена артистка.