Каждый день иностранные компании объявляют об уходе с российского рынка. Вот и сегодня о закрытии ресторанов объявила корпорация McDonald's. Люди массово стали скупать фастфуд, а вот звезды напротив смотрят на ситуацию с улыбкой.
«Скатертью дорога»: российские звезды радуются уходу заграничного фастфуда
Вчера о приостановке своей деятельности объявили руководители компании Coca-Cola. Продукция все еще будет доступна в России, а вот инвестировать в рынок и новые проекты они не станут. Впрочем, 44-летняя Семенович не прочь от полного отказа от иностранной шипучки.
«Скатертью дорога. Будем только здоровей. У нас есть своя прекрасная вода и домашние лимонады из полезных ингредиентов. Никто не отменял», — пишет Анна.
Певица также посоветовала общественности не поддаваться панике и не заниматься скупкой товаров, мол, российский производитель легко восполнит убытки от продуктов питания до одежды.
«А то, что мы и наши дети перестанут есть McDonald's — так будем здоровее, стройнее и не будем страдать ожирением. Будем развивать свой малый и большой бизнес. Мы сильные, мы со всем справимся», — уверена артистка.
40-летний Родион Газманов придерживается такого же мнения: «Если честно, несмотря на то, что раз в полгода захожу отравиться в Макдачку, есть фастфуды, где все полезнее и вкуснее. Особенно, когда речь идет о бургерах».