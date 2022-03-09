Неузнаваемый профессор Лебединский живет затворником в США

Как рассказывал сам Лебединский, он продолжал заниматься музыкой, но в то же время у него начали появляться успехи в рисовании. В середине 2000-х артист переехал в США и стал наведываться в Россию только периодически.

Сегодня Алексею Лебединскому уже 53 года. Он всегда следил за собой, был подтянутым и стройным, но недавно вышел на связь с поклонниками через социальные сети в весьма запущенном виде, как он сам сказал, «бомжацком».

«Мне наплевать на то, как я выгляжу. Я давно изолировал себя от социума. Выхожу раз в две недели в ближайший магазин, а в Америке тут всем все равно, есть ли у тебя эта запущенность или нет», — заявил музыкант.

По его словам, уже 25 лет он борется с паническими атаками и депрессией. Если раньше он еще мог спокойно перемещаться по миру и как-то справляться с бедой, то в последние пару лет ситуация резко ухудшилась. Любая вещь наводит на него ужас, а с виду безобидные вещи вселяют страх.

«Мелькающие предметы вызывают у меня приступ. Это когда тебя начинает трясти, давление поднимается к 300, ты должен немедленно куда-то скрыться, положить таблетку под язык и ждать, когда полчаса тебя будет колотить в машине или какой-то комнате. Это очень унизительно для мужика. А мне всего 53 года», — сказала российская знаменитость.

Поклонники пришли в ужас от того, как выглядит музыкант и что он переживает. Многие предложили ему психологическую помощь или же посоветовали обратиться к специалистам в Америке. Судя по всему, Лебединскому ничего не помогает. «Много лет сижу в маленькой комнате, где бы я ни был — в Москве ли, в США. «Каморка, как я ее называю. Нормально спать уже не могу, только урывками, а это то место, куда не входят другие. Стыдно, что я развалина, я же мужик, который раньше всегда брал ответственность за близких», — заявил музыкант.

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