Кудрявцева впервые за долгое время показала подросшего внука

Но свободное время она всегда предпочитает посвящать родным. Уже длительное время Лера счастлива в браке с молодым хоккеистом Игорем Макаровым. У них подрастает трехлетняя дочка Мария.

У Кудрявцевой также есть взрослый сын Жан от первого брака с барабанщиком из «Ласкового мая» Сергеем Ленюком. Примечательно, что у наследника звезды родился сын Лев в тот же год, что и сама телеведущая родила дочку.

8 марта в гостях у нее побывали родные. Она поделилась видео, на котором дочка в платье в цветочек бегает по комнате с подросшим Львом. Макаров взял малышку на руки и стал ее кружить. Внук Леры наблюдал за ними.