Крид пожаловался, что начал лысеть

Один из подписчиков задал музыканту вопрос – не хочет ли он обновить имидж по весне и покраситься, к примеру, в тотал блонд?

Крид объяснил, что он вообще-то очень любит различные преображения. Но именно сейчас хочет повременить с экспериментами, так как ему кажется, что он начал лысеть.

Он продемонстрировал подписчикам прическу с кудрями и отросшими темными корнями, сняв бейсболку. Внешне потери волос не заметно, но Егор говорит, что она имеет место быть.

«Нравится тотал блонд, но тогда моим волосам придет конец», - объяснил исполнитель.