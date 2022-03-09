Известный рэпер Егор Крид признался, что у него появились проблемы с волосами. Поэтому он пока не будет заниматься изменением внешности. Исполнитель хита Pussy Boy рассказал об этом в Instagram-сторис. Об этом сообщает «Рамблер».
Крид пожаловался, что начал лысеть
Один из подписчиков задал музыканту вопрос – не хочет ли он обновить имидж по весне и покраситься, к примеру, в тотал блонд?
Крид объяснил, что он вообще-то очень любит различные преображения. Но именно сейчас хочет повременить с экспериментами, так как ему кажется, что он начал лысеть.
Он продемонстрировал подписчикам прическу с кудрями и отросшими темными корнями, сняв бейсболку. Внешне потери волос не заметно, но Егор говорит, что она имеет место быть.
«Нравится тотал блонд, но тогда моим волосам придет конец», - объяснил исполнитель.
Российский музыкант Егор Крид покинул Россию и стал резидентом Объединенных Арабских Эмиратов. Об этом 27-летней рэпер сообщил на своей странице в Instagram. В соцсети Крид опубликовал фотографию своего паспорта с видом на жительство, а также снимок в традиционной арабской одежде — белой кандуре.