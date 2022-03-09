Местный работодатель поссорился с подчиненным-украинцем: тот ушел за день, не сказав ни слова, и сразу потребовал деньги

«Мужчина из Украины написал мне через мой блог и попросил помощи, потому что владелец кофейни из Эстонии не выплатил ему зарплату», — рассказывает Elu24 автор блога Lipsuke Янели Кирсс. «Я не владею достоверной информацией, и не имею ничего общего ни с одной из сторон. Украинец написал мне, потому что нашел рекомендацию моего блога в Facebook, потому что у нас с владельцем кафе были общие знакомые. Сначала я не понимала, чего он от меня хочет, но потом начала узнавать информацию и оказалась вовлеченной в эту историю», — описывает Кирсс произошедшее.