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Местный работодатель поссорился с подчиненным-украинцем: тот ушел за день, не сказав ни слова, и сразу потребовал деньги

Annaliisa Köss
Limon.ee
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Местный работодатель поссорился с подчиненным-украинцем: тот ушел за день, не сказав ни слова, и сразу потребовал деньги
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Pilt on illustratiivne.
Pilt on illustratiivne. Фото: Shutterstock

Хаапсалускую кейтеринговую компанию обвиняют в невыплате зарплаты украинцу. Однако в кафе отвергают обвинения, заявив, что сотрудник ушел без предупреждения и потребовал деньги до зарплаты, пишет Elu24.

«Мужчина из Украины написал мне через мой блог и попросил помощи, потому что владелец кофейни из Эстонии не выплатил ему зарплату», — рассказывает Elu24 автор блога Lipsuke Янели Кирсс. «Я не владею достоверной информацией, и не имею ничего общего ни с одной из сторон. Украинец написал мне, потому что нашел рекомендацию моего блога в Facebook, потому что у нас с владельцем кафе были общие знакомые. Сначала я не понимала, чего он от меня хочет, но потом начала узнавать информацию и оказалась вовлеченной в эту историю», — описывает Кирсс произошедшее.

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