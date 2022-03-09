Наталья Кустинская была одной из самых эффектных актрис советского кино. В 60-е годы ее включили в десятку красивейших актрис мира, называли не просто кинозвездой, она считалась настоящим секс-символом. Артистку постоянно сравнивали то с Мэрилин Монро, то с Бриджит Бордо. Наталья Николаевна шесть раз вступала в брак, но личного счастья не обрела. А единственный сын Дмитрий умер молодым.
Шесть мужей, тяжелая зависимость, гибель грудного внука и больной СПИДом сын: перед смертью Наталья Кустинская изменилась до неузнаваемости
Самые длительные отношения связывали актрису с летчиком-космонавтом Борисом Егоровым, которого она увела у своей подруги Натальи Фатеевой. Впоследствии Кустинская винила Фатееву в своих трагедиях, говоря, что артистка ее прокляла. Актриса умерла в одиночестве и полном забвении, пишет kp.ru.
Наталья Кустинская родилась 5 апреля 1938 года в Москве.в семье куплетиста-чечеточника, директора фильмов киностудии «Мосфильм» Николая Кустинского и эстрадной певицы Марины Вдовенко. В доме Кустинских регулярно бывали представители творческой интеллигенции, известные актеры и исполнители. Наталья окончила музыкальную школу при училище имени Гнесиных по классу фортепиано и ВГИК.
Наталья Кустинская дебютировала в кино в 1959 году, исполнив роли Маруси в фильме Григория Рошаля «Хмурое утро».
Снялась в популярных комедиях «Три плюс два», «Иван Васильевич меняет профессию», телесериалах «Вечный зов», «Хождение по мукам. Фильм 3: Хмурое утро», фильмах «Сильнее урагана», «Первые испытания», «После свадьбы», «Королевская регата», «Стажер», «Шофер на один рейс», «Просто ужас!», «Светик».
Первый муж — кинорежиссер Юрий Чулюкин. Он был на девять лет старше Натальи Кустинской, но разница в возрасте их не смутила. Ходили слухи о том, что блондинка вышла замуж по расчету, мечтала с помощью супруга быстро построить карьеру в кино. По словам Натальи Николаевны, она была беременна, но из-за резонансного скандала, на нервной почве потеряла ребенка. Все дело в том, что в то время ходили слухи о романе Кустинской с актером Олегом Стриженовым. Эти самые слухи дошли до его жены — актрисы Марианны Стриженовой, которая и устроила разборки с соперницей. Вскоре после этого брак Кустинской распался. Причиной развода стали взаимные измены, а также пристрастие Чулюкина к алкоголю.
Второй муж — переводчик в посольстве СССР в Индии, затем сотрудник Министерства внешней торговли СССР Олег Волков. Он ради актрисы бросил семью. От него она родила сына Дмитрия в 1970 году. Спустя годы он отрекся от отца, взяв фамилию и отчество третьего мужа матери. Снялся в фильме Ролана Быкова «Чучело». К слову, верность супругу красавица-блондинка не хранила, и сама много лет спустя откровенно призналась в том, что во время отсутствия благоверного успела закрутить мимолетный роман с Муслимом Магомаевым.
Третий муж — космонавт Борис Егоров. Познакомились во время празднования Нового года. На момент знакомства с замужней Кустинской космонавт состоял в браке с Натальей Фатеевой. Она была подругой Кустинской. Встреча актрисы и космонавта оказалась роковой и разрушительной. Кустинская с ностальгией вспоминала о том, как космонавт за ней красиво ухаживал и добивался, еще не успев развестись с Фатеевой. По ее словам, Егоров буквально поселился в ее подъезде и несколько дней ночевал под дверью квартиры, пока она не сдалась. Когда об их романе узнал Олег Волков, который все еще был женат на актрисе, то он едва не лишил себя жизни. Что касается Егорова, то с годами он охладел к жене, начал заглядываться на более молодых женщин. Поговаривали, что последние годы брака с Егоровым стали для Кустинской настоящим кошмаром.
Дома регулярно случались скандалы, которые порой оборачивались рукоприкладством. Пару раз актрисе даже приходилось обращаться за медицинской помощью, но она никогда не рассказывала о том, что происходит в их семье. После почти двух десятков лет семейной жизни они оформили развод. На момент расторжения брака космонавту приписывали роман с популярной советской телеведущей Валентиной Леоновой, а актриса уже встречалась со своим будущим четвертым мужем- доктором экономических наук, профессором МГИМО Геннадием Хромушиным.
Четвертый брак Кустинской продержался почти 12 лет. Супруги были счастливы. Но в 2002-м Хромушин поскользнулся, упал и сломал себе плечо. Травма оказалась настолько серьезной, что потребовалось хирургическое вмешательство. Однако, операция прошла неудачно, мужчине занесли инфекцию, и вскоре ему пришлось повторно ложиться на операционный стол. После этого Геннадий Борисович, вроде бы, пошел на поправку, но улучшения оказались обманчивыми. Однажды мужчина внезапно скончался на улице, не дойдя всего несколько шагов до двери собственной квартиры.
Пятый муж — Владимир Масленников. Он был на десять лет моложе актрисы. Этот брак продлился пять лет. В 2009 году мужчина скончался от рака.
Шестой муж — Стас Ванин (Кустинский). Он пришел в дом звезды и назвался давним поклонником, с детства влюбленным в актрису. Наталья Николаевна приняла его ухаживания. Как вскоре выяснилось, Ванин был аферистом и имел планы на московскую квартиру пожилой актрисы. Незадолго до смерти женщина через суд расторгла свой шестой брак.
Последним близким другом Кустинской был ярославский поэт Алексей Филиппов. 24 декабря 2012 года в выпуске телевизионного ток-шоу «Пусть говорят», посвященном актрисе, ведущий Андрей Малахов назвал Филиппова последней любовью актрисы.
После смерти четвертого мужа Наталью Кустинскую ждал удар за ударом. Сначала умер ее семимесячный внук, у которого диагностировали гидроцефалию, а затем при загадочных обстоятельствах скончался и единственный сын Дмитрий, которому было 32 года. Согласно официальной версии, которую озвучила сама актриса, ее сына убили, и к этому делу была причастна его гражданская супруга Ольга. Она страдала от тяжелой наркотической зависимости, и вскоре погибла сама. Но, по утверждению Натальи Варлей, сын Кустинской и сам длительное время употреблял наркотики, а последние годы жизни был болен СПИДом, который и стал причиной его смерти.
С 1989 года Наталия Кустинская жила в малогабаритной двухкомнатной квартире в Москве, во Вспольном переулке. Сильно пила. Однажды, спускаясь на прогулку со своей собакой, артистка упала и ударилась головой о бетонную лестницу, получив открытую черепно-мозговую травм. Чудом оставшись жить, более не могла сниматься в кино. Новые попытки вновь вступить в брак заканчивались трагически. Стареющая актриса страдала не только от алкогольной зависимости. У нее был сахарный диабет, она страдала остеоартрозом, быстро располнела.
В 2010 году упала в ванной и получила травму позвоночника. С трудом оправившись, она пыталась вновь научиться ходить. Немногочисленные друзья, которые ее время от времени навещали, говорили о том, что она продолжает регулярно выпивать.
В феврале 2012 года, пытаясь встать с кровати, упала, сломав левое плечо. При этом ее атрофированные ноги угодили в раскаленную батарею. Пробыв в таком положении несколько часов, актриса получила ожоги ног четвертой степени, после чего стала совершенно лежачей. Надежд на ее выздоровление не было. В декабре 2012 года с диагнозом «пневмония» Кустинская попала в реанимацию Боткинской больницы в состоянии комы. В ней трудно было узнать прежнюю красавицу, покорившую миллионы мужских сердец. 10 декабря перенесла инсульт. Скончалась на 75-м году жизни 13 декабря 2012 года, не выходя из комы.