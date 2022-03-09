Шесть мужей, тяжелая зависимость, гибель грудного внука и больной СПИДом сын: перед смертью Наталья Кустинская изменилась до неузнаваемости

Самые длительные отношения связывали актрису с летчиком-космонавтом Борисом Егоровым, которого она увела у своей подруги Натальи Фатеевой. Впоследствии Кустинская винила Фатееву в своих трагедиях, говоря, что артистка ее прокляла. Актриса умерла в одиночестве и полном забвении, пишет kp.ru.

Наталья Кустинская родилась 5 апреля 1938 года в Москве.в семье куплетиста-чечеточника, директора фильмов киностудии «Мосфильм» Николая Кустинского и эстрадной певицы Марины Вдовенко. В доме Кустинских регулярно бывали представители творческой интеллигенции, известные актеры и исполнители. Наталья окончила музыкальную школу при училище имени Гнесиных по классу фортепиано и ВГИК.

Наталья Кустинская дебютировала в кино в 1959 году, исполнив роли Маруси в фильме Григория Рошаля «Хмурое утро».

Снялась в популярных комедиях «Три плюс два», «Иван Васильевич меняет профессию», телесериалах «Вечный зов», «Хождение по мукам. Фильм 3: Хмурое утро», фильмах «Сильнее урагана», «Первые испытания», «После свадьбы», «Королевская регата», «Стажер», «Шофер на один рейс», «Просто ужас!», «Светик».

Первый муж — кинорежиссер Юрий Чулюкин. Он был на девять лет старше Натальи Кустинской, но разница в возрасте их не смутила. Ходили слухи о том, что блондинка вышла замуж по расчету, мечтала с помощью супруга быстро построить карьеру в кино. По словам Натальи Николаевны, она была беременна, но из-за резонансного скандала, на нервной почве потеряла ребенка. Все дело в том, что в то время ходили слухи о романе Кустинской с актером Олегом Стриженовым. Эти самые слухи дошли до его жены — актрисы Марианны Стриженовой, которая и устроила разборки с соперницей. Вскоре после этого брак Кустинской распался. Причиной развода стали взаимные измены, а также пристрастие Чулюкина к алкоголю.

Второй муж — переводчик в посольстве СССР в Индии, затем сотрудник Министерства внешней торговли СССР Олег Волков. Он ради актрисы бросил семью. От него она родила сына Дмитрия в 1970 году. Спустя годы он отрекся от отца, взяв фамилию и отчество третьего мужа матери. Снялся в фильме Ролана Быкова «Чучело». К слову, верность супругу красавица-блондинка не хранила, и сама много лет спустя откровенно призналась в том, что во время отсутствия благоверного успела закрутить мимолетный роман с Муслимом Магомаевым.