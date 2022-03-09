Эстонская актриса помогает украинским беженцам добраться до нашей страны: «8 машин забрали 44 уставшие души...»

Во время радиоинтервью певица находилась в Польше, куда отправилась с друзьями, чтобы помочь гражданам, бегущим из Украины, и доставить их в Эстонию.

По словам Ааслайд, идея помочь беженцам появилась у ее друга, который за несколько дней до этого побывал на украинско-польской границе. Теперь туда отправилась большая группа, и в Польшу ехали целых восемь микроавтобусов.

Ааслайд и ее друзья не могли подъехать прямо к украинско-польской границе, поэтому забирали нуждающихся в помощи с варшавского железнодорожного вокзала. Там перед певицей открылась крайне печальная картина.

«Беженцы невероятно устали, что у них не хватает сил разговаривать», — сказала она об украинцах в своем автобусе, в числе которых были младенцы, женщины и подростки. «Видеть молодых матерей с маленькими детьми…»

Фото: Kuvatõmmis Instagramist

В Польшу не едут пустыми машинами, люди доставлялют в пункты сбора и одежду, и продукты.

«Это не укладывается в голове, когда вы видите, как эти дети бегают, но не понимают, что происходит. В то же время матери разбиты и устали от забот», — сказала Ааслаид. «Они, конечно, невероятно сильны, и их следует уважать».

В Instagram stories она рассказала, что в Эстонию на восьми машинах доставили 44 военных беженца.