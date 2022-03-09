Спасатели вытащили белку из-за шкафа в квартире в Ыйсмяэ и вернули ее в дикую природу.
В окно многоквартирного дома в Ыйсмяэ ворвался дикий зверь: пришлось вызывать спасателей
В окно многоквартирного дома в Ыйсмяэ ворвался дикий зверь: пришлось вызывать спасателей
Во вторник в 13:01 спасателям поступил вызов из района Хааберсти, где белка запрыгнула через открытое окно в квартиру одного из жилых домов по адресу Ыйсмяэ теэ, сообщает портал Lemmik.
По словам информатора, его кошка, обороняя дом, напала на злоумышленника, после чего белка скрылась за шкафом. Белка, которая пряталась за шкафом почти три часа, была поймана спасателями в 13.35. Спустя некоторое время белка была успешно возвращена в дикую природу.