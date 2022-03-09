В окно многоквартирного дома в Ыйсмяэ ворвался дикий зверь: пришлось вызывать спасателей

Во вторник в 13:01 спасателям поступил вызов из района Хааберсти, где белка запрыгнула через открытое окно в квартиру одного из жилых домов по адресу Ыйсмяэ теэ, сообщает портал Lemmik .

По словам информатора, его кошка, обороняя дом, напала на злоумышленника, после чего белка скрылась за шкафом. Белка, которая пряталась за шкафом почти три часа, была поймана спасателями в 13.35. Спустя некоторое время белка была успешно возвращена в дикую природу.