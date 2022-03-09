Прощальный обед из российского "Макдональдса" продают в Сети за 390 евро

Сразу несколько крупных компаний заявили, что приостанавливают свою работу в России. Это такие гиганты, как Rolex, Coca-Cola, Pepsi и Starbucks.

Очередь дошла и до «Макдональдс». Представители компании заявили о том, что 850 российских ресторанов прекращают свою работу. Пока что это временная мера, однако сейчас нельзя сказать, когда «Макдоналдс» вновь откроется для посетителей России. В компании отметили, что сотрудники должны продолжить получать зарплату. По последним данным, пока работа приостанавливается на три месяца.