Представители сети ресторанов заявили, что пока речь идет о приостановке работы на три месяца, пишет Пятый канал.
Прощальный обед из российского "Макдональдса" продают в Сети за 390 евро
Сразу несколько крупных компаний заявили, что приостанавливают свою работу в России. Это такие гиганты, как Rolex, Coca-Cola, Pepsi и Starbucks.
Очередь дошла и до «Макдональдс». Представители компании заявили о том, что 850 российских ресторанов прекращают свою работу. Пока что это временная мера, однако сейчас нельзя сказать, когда «Макдоналдс» вновь откроется для посетителей России. В компании отметили, что сотрудники должны продолжить получать зарплату. По последним данным, пока работа приостанавливается на три месяца.
На закрытии сети ресторанов самые предприимчивые уже попытались заработать. Для тех, кто не успел сделать заказ, на Авито уже выложили предложение купить еще теплый «прощальный» обед за 45 тысяч рублей, то по сегодняшнему курсу составляет почти 400 евро.