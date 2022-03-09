Отвратительно: увидев это видео, вы никогда больше не сможете есть клубнику, не вымыв ее

Время от времени нас пугает новость о том, что кто-то нашел паука, улитку или какое-то другое насекомое в еде. Например, в пакете салата из супермаркета, или что-то подобное. Но недавно на TikTok появилось видео, в котором женщина показала, как черви выползают прямо из клубники. Мерзость!

Если для вас один текст об этом звучит отвратительно, то сейчас самое время закрыть страницу. Первоначально черви были абсолютно незаметны. Женщина показала, что эти мерзкие создания стали выползать только после того, как она поместила клубнику в соленую воду. Если бы она этого не сделала, то никогда бы не обнаружила червей. Большинство из нас никогда не бросали клубнику в емкость с соленой водой.