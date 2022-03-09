Сейчас коллеги и правоохранительные органы пытаются выяснить, что же произошло с артистом, который буквально на днях отпраздновал 64-й день рождения. По данным СМИ, тело Строканя было обнаружено накануне, пишет eg.ru.
Зверски убит актер из «Сватов» и «Возвращения Мухтара»
Срочное сообщение из Киева: в украинской столице был зверски убит актер и каскадер Владимир Строкань. Буквально на днях мужчина отпраздновал 64-й день рождения. О смерти мужчины сообщает «Российская газета», ссылаясь на сообщения от собственных источников. Аналогичная информация появляется и в социальных сетях. Подробности произошедшего пока что не сообщаются.
Как информирует ресурс «Кино-театр.ру», Строкань родился 2 марта 1958 года, а в кино дебютировал в 1975-м. Мужчина был профессиональным каскадером, выступал дублером во многих советских фильмах. Кроме того, в качестве актера он успел сняться в таких работах, как «Возвращение Мухтара», «Брат за брата», «Работа над ошибками», «Пепел Феникса», «Сваты» и многие другие. Всего он принял участие в 46 проектах для кино и телевидения, как в России, так и на Украине и в других постсоветских республиках.
Сейчас российские коллеги Владимира Строканя пытаются связаться с его близкими в Киеве и понять, что же все-таки произошло. Пока что информация крайне скудная, и мы сообщим читателям, как только появятся какие-либо дополнительные сведения. Редакция «Экспресс газеты» выражает глубокие соболезнования родным и близким Строканя.