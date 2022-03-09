«Как можно петь русские народные песни, когда в Украине идет война», — возмущается житель Йыгева, который не считает проведение вечера русских народных песен, который должен пройти в Доме культуры, возможным. Однако руководитель культурного центра спрашивает, стоит ли нам «аннулировать» вообще наших русскоязычных соотечественников?
Для подписчиков
Жителя Йыгева раздражает вечер русской песни в культурном центре: это неразумно!
Жителя Йыгева раздражает вечер русской песни в культурном центре: это неразумно!
12 марта в Йыгеваском культурном центре состоится концерт, на котором выступит Нарвский музыкальный ансамбль. В анонсе мероприятия сказано, что в этот вечер в Доме культуры прозвучат русские народные песни.