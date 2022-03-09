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Жителя Йыгева раздражает вечер русской песни в культурном центре: это неразумно!

Ketlin Kruse
Limon.ee
,
Жителя Йыгева раздражает вечер русской песни в культурном центре: это неразумно!
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Культурный центр в Йыгева
Культурный центр в Йыгева Фото: Margus Ansu

«Как можно петь русские народные песни, когда в Украине идет война», — возмущается житель Йыгева, который не считает проведение вечера русских народных песен, который должен пройти в Доме культуры, возможным. Однако руководитель культурного центра спрашивает, стоит ли нам «аннулировать» вообще наших русскоязычных соотечественников?

12 марта в Йыгеваском культурном центре состоится концерт, на котором выступит Нарвский музыкальный ансамбль. В анонсе мероприятия сказано, что в этот вечер в Доме культуры прозвучат русские народные песни.

Этот музыкальный вечер вызывает раздражение, например, у Мати, живущего в Йыгева. «Я обсуждал этот вопрос с друзьями, и никто из нас не думает, что такое событие уместно сейчас», — говорит местный господин.

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