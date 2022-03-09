Семья Дмитрия Диброва в конце февраля улетела на Мальдивы. Поездку планировали давно, внесли крупную сумму за аренду двух вилл, поэтому отменить путешествие из-за текущих событий оказалось невозможно.
Разбитого инсультом Дмитрия Диброва экстренно вывезли с Мальдив
По некоторым данным, роскошный тур обошелся 62-летнему Дмитрию Диброву в 2,5 миллиона рублей (21 740 евро по сегодняшнему курсу). Предполагалось, что поездка продлится 17 дней, но накануне 8 Марта семье пришлось покинуть остров. Печальным событием поделилась жена знаменитого телеведущего. В социальной сети Instagram она написала:
– Наши планы известны лишь нам. Там, наверху, свои планы. Абсолютное принятие ситуации и выстраивание новой реальности. Мы вернулись вывозным рейсом, раньше запланированного на 7 дней. Дорога оказалась очень даже сносной. Спасибо чудесному острову, ты покорил наши сердца!
Понятно, что на 32-летнюю Полину тут же обрушился шквал негативных комментариев типа «Кому – что, а у этих все Мальдивы на уме. У людей другие проблемы сейчас – будьте хоть чуточку воспитаннее и скромнее!». За десять дней, проведенных на островах, Диброва уже привыкла к подобных высказываниям.
Поначалу она публиковала яркие фото, выкладывала вкусную еду в сториз, провела рум-тур и даже высказалась по поводу отмены премьеры фильма «Бэтмен». А потом все эти приятные сообщения удалила. Из-за жесткого хейта. И наслаждалась общением с семьей и пляжем.
Заметим, последние два года выдались непростыми для семьи тележурналиста. В 2020-м Дмитрий Дибров перенес инсульт. Судя по видеороликам, которые Полина выкладывает в соцсети, у ведущего шоу «Кто хочет стать миллионером?» несколько нарушена координация движений, ну и выглядит он не на 20. Полина моложе Дмитрия на 30 лет. Она – четвертая супруга Диброва. У пары трое сыновей. В конце марта Полина и Дмитрий отметят кружевную (ландышевую) свадьбу – 13 лет брака.