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Деми Мур посетила модный показ в пиджаке на голое тело

Limon.ee
Деми Мур посетила модный показ в пиджаке на голое тело
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Деми Мур
Деми Мур Фото: J.m. Haedrich/sipa

59-летняя звезда поразила пользователей откровенным образом, пишет Topnews.

Американская актриса Деми Мур на днях посетила показ люксового модного бренда Saint Laurent на Неделе моды в Париже. 59-летняя голливудская звезда привлекла внимание фотографов своим откровенным нарядом.

Леми Мур на показе Saint-Laurent Womenswear Fall/Winter 2022/2023 в Париже

Laurent VU/SIPA

Актриса вышла в свет в открытом пиджаке, надетом на голое тело и широких брюках черного цвета. Стильный лук дополняло драгоценное ожерелье и ярко-синие кожаные перчатки.

Деми Мур

Laurent VU

Читатели издания, разместившего снимки Деми Мур пришли в восторг.

Деми Мур

Laurent VU

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