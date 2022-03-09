Деми Мур посетила модный показ в пиджаке на голое тело
Деми Мур посетила модный показ в пиджаке на голое тело
Американская актриса Деми Мур на днях посетила показ люксового модного бренда Saint Laurent на Неделе моды в Париже. 59-летняя голливудская звезда привлекла внимание фотографов своим откровенным нарядом.
Леми Мур на показе Saint-Laurent Womenswear Fall/Winter 2022/2023 в Париже
Laurent VU/SIPA
Актриса вышла в свет в открытом пиджаке, надетом на голое тело и широких брюках черного цвета. Стильный лук дополняло драгоценное ожерелье и ярко-синие кожаные перчатки.
Деми Мур
Laurent VU
Читатели издания, разместившего снимки Деми Мур пришли в восторг.
Деми Мур
Laurent VU
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