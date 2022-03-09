Я шикарная женщина: Анна Семенович дала отпор хейтерам

Но терпение Анны подошло к концу и она решилась дать отпор хейтерам. «Какие-то комментаторы высказывают мне, что я старая или что-то еще. Я считаю себя очень молодой, очень красивой, и ваше мнение, человек, который это написал, меня мало волнует!» — пишет Семенович.