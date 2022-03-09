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Я шикарная женщина: Анна Семенович дала отпор хейтерам

Limon.ee
Я шикарная женщина: Анна Семенович дала отпор хейтерам
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Анна Семенович
Анна Семенович Фото: Fomichev Mikhail

Певица ответила критикам из ванны, пишет Topnews.

Анна Семенович постоянно получает дозу злой критики в соцсетях. Весь контент, который выкладывает певица рассматривается буквально под микроскопом и обязательно находятся злые языки, высмеивающие найденные недостатки блондинки.

Но терпение Анны подошло к концу и она решилась дать отпор хейтерам. «Какие-то комментаторы высказывают мне, что я старая или что-то еще. Я считаю себя очень молодой, очень красивой, и ваше мнение, человек, который это написал, меня мало волнует!» — пишет Семенович.

Фото: Инстаграм
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