Элджей опубликовал фото Насти Ивлеевой, назвал ее супругой и написал о своих чувствах. Загадочная фотография вызвала бурю эмоций у поклонников, пишет Starhit.ru. Неужели бывшие супруги дали второй шанс отношениям?
Воссоединение парочки? Элджей назвал Настю Ивлееву женой и признался ей в любви
Брак Элджея с Ивлеевой продержался три года. К слову, расстались они мирно, без упреков и скандалов. А чуть позже разделили имущество, большая часть которого отошла телеведущей «Орла и Решки». Причину разлада блогер не скрывала, говорила в СМИ, что оба разлюбили друг друга и решили дать друг другу свободу, при этом сохранив родственные чувства, похожие на любовь брата и сестры. Были и еще веские поводы для развода – разные темпы жизни, не пошли во благо отношениям. Настя отличается энергичностью, а Элджей же совсем другой по темпераменту – медлителен и не любит суеты.
Похоже, Элджей не может забыть экс-супругу. С момента официального развода прошел уже год. Не так давно артист уехал из России и получил гражданство Кипра. 27-летний исполнитель хита «Розовое вино» проводит время в обществе Моргенштерна, на его дубайской вилле. Вместе они закатывают вечеринки у бассейна, записывают треки.
Настя же уже несколько дней отдыхает в своем родном Санкт-Петербурге с ведущей трэвел-шоу Юлией Коваль. Подруги развлекаются на рок-концерте, ходят в рестораны и передвигаются по местному метро. Очевидно, бывшие супруги не рядом. Возможно, хип-хоп-артист просто выложил архивное фото Ивлеевой, чтобы поздравить ее с днем рождения и Международным женским днем. И в очередной раз признаться в своих чувствах. Пусть и лаконично – главное суть. Кстати, публикацию Элджея телеведущая репостнула в своем микроблоге. А, может, не остыли чувства?