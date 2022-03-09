В Латвии уже некоторое время работают магазины без продавцов. Как это устроено?
Магазин нового концепта
За прошлый год в Латвии установили пять бесконтактных магазинов самообслуживания, два из которых находятся в Риге - на Бривибас гатве, 253, и на улице Лиелирбес, 30. Остальные три магазина размещены в Огре (ул. Ригас, 11a), Саласпилсе (ул. Звиедру, 1C) и Тинужи (Барони, Тинужская волость).
Председатель правления Neste Latvija Арманд Бейзитис пояснил, что решение построить магазин нового концепта объясняется его удобством, безопасностью и возможностью совершать покупки в любое время суток. К тому же Easy Deli основаны на принципе долгосрочности - упаковка продуктов предлагается из переработанных материалов, а потребление энергии снижено уже на этапе строительства. Бейзитис добавил, что ассортимент продуктов также тщательно подобран и покупателям предлагается уникальная и здоровая пища, которую можно взять с собой в путь.
Что со спросом?
«Поскольку это совершенно новый вид магазина, люди еще не так активно его посещают. Нужно просто время, чтобы покупатель привык. Но наши наблюдения говорят о том, что со временем интерес людей к Easy Deli возрастает», - отметил представитель Neste Latvija.
Как предотвратить кражи из магазина без кассиров?
Стоит начать с того, что не каждый может попасть в бесконтактный магазин Easy Deli. Для того, что дверь магазина открылась, необходимо авторизироваться либо через банковскую карту, либо через мобильное приложение Neste. «Информация о системе оплаты размещена как у входа, так и внутри магазина, так что у клиента не возникает вопросов по этому поводу», - поясняет Бейзитис.
Представитель Neste Latvija добавил, что для предотвращения краж и ради дополнительной безопасности клиентов у торговых точек Easy Deli дежурит охранник.
В Эстонии тоже есть
Стоит отметить, что в Эстонии подобные магазины еще не столь распространены, но один вы сможете найти в районе Таллиннского технического университета. Там он работает с конца 2020 года.
Магазин открыт ежедневно с 9 до 18 часов на центральной площади научно-делового кампуса Tehnopol, по адресу Teaduspargi 3/1.