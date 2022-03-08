Подписчики Алисы Аршавиной считают, что ей пора в психушку

А недавно Аршавина нашла в себе силы признаться, что больна сифилисом. По словам Алисы, страшной болезнью ее заразила... мама Наталья Сарычева, которая якобы вступила в сговор с первым мужем брюнетки Алексеем Казьминым.

«Отравила меня мать! Отомстила... И уже давно... Год сифилис, не меньше... Травила меня упорно. Уколов она делала мне много, поэтому ей оставалось только наблюдать, как сгорает ее дочь. С прошлого октября господин Казьмин, Наталья Сарычева и мой сын, объединив усилия, поняв, что теперь дело осталось за малым, решили раскачать мне психику. Как мы жили с девочками... От этого здоровому человеку станет страшно... На сегодняшний день, имея все документы и доказанный факт отравления, я иду в полицию писать заявление и собираюсь привлечь к уголовной ответственности мою мать, которая не только травила меня, но еще и осознанно доводила до психоза под покровительством Казьмина. Насколько же мерзко понимать, на что способна твоя мать и твой первый супруг!» – сетовала 39-летняя Алиса Аршавина в личном блоге.

Подписчики Алисы шокированы ее откровениями. Многие из них не верят брюнетке.

«Помогите человеку с лечением! Ей нужно к психиатру. Родные, вы не видите этого?!»; «Боже, что стало с Алисой! Ей срочно требуется помощь специалиста»; «Такое чувство, что вы хотите просто привлечь внимание к себе. Почему бы не дать интервью журналисту, если вы так боитесь за свою жизнь?! Очень странно все это. Вам нужно лечиться. Внешность – это вторичный факт. Сначала – общее здоровье, психика, адекватная оценка ситуации... Откиньте все то, что о вас и как думает! Живите своей жизнью, восстанавливаетесь и идите на работу. Вы же вроде работали в органах. Без корки хлеба не останетесь. Если, конечно, не придумали, что были юристом и самостоятельным человеком. Ну, а если все придумывали и врали, жили в иллюзорном мире и фантазиях, то вряд ли вас можно считать здоровым человеком!»;