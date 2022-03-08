Нюша поделилась редким семейным фото с мамой, бабушкой и дочкой

«Дорогие мои, сегодня праздник женщин, девочек, мам и бабушек 8 марта. Праздник, связанный у меня в сознании только с любовью, нежностью, заботой и поддержкой.

В наступившее, очень непростое для всех время, хочется нам пожелать, почаще испытывать эти чувства друг к другу, почаще проявлять и говорить о них. Я верю, что мы останемся людьми Света и не поддадимся силе тьмы.

Женщинам дан исцеляющий дар принимать и возвращать Любовью, так давайте проживать Любовь к каждому человеку, как если бы это был ваш ребенок в момент первой встречи с ним!» — написала звезда.