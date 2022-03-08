Лолита серьезно больна и отменила концерты

Звезда обратилась к своим преданным слушателям и объяснила, что впервые за всю свою творческую карьеру, решилась на этот вынужденный шаг. По словам артистки, она сейчас физически не может выйти на сцену — у нее серьезные проблемы со здоровьем, пишет 5-tv.ru.

Певица извинилась перед публикой, после чего объяснила, что у нее в последнее время сильно поднимается артериальное давление. Также из-за перенесенного недавно коронавируса не успел восстановиться голос — понятно, что в таком состоянии «зажечь» зал вряд ли получится.

«Я очень хотела бы поздравить вас с 8 Марта. Я хочу извиниться перед зрителями, которые купили билеты на мои концерты. И я это делаю в первый раз в жизни. Но я думаю, что вы меня поймете. У меня очень сильно скакнуло давление. Мне врачи пока не рекомендуют никакие нагрузки. А еще связки пока после ковида, да еще и на нервной почве не поют. Вы же ходите на мои концерты, чтобы я вас заряжала положительной энергией, я даю вам честное слово, что я вам все отработаю. Поэтому прошу вас ввиду очень личных обстоятельств не присутствовать на концертах по Уралу», - сообщила Лолита.

В конце февраля знаменитость рассказывала, что в Киеве у нее остались пожилая мама и дочь. Артистка признавалась, что на фоне обострения ситуации в Донбассе, связанной с усилением военной агрессии со стороны Украины, она беспокоилась за своих родных.