Исполнитель хита «Аэроплан» с 20 февраля не появлялся в своих социальных сетях. Фанаты переживают, что народный артист РФ уже не находится на территории страны.
Валерий Леонтьев покинул Россию
Известный советский и российский певец, исполнитель хитов «Одинокий бродяга», «Аэроплан» и многих других Валерий Леонтьев покинул пределы Российской Федерации. Об этом сообщила приятельница народного артиста РФ.
«Валера улетел в Америку, в Майами. У него там недвижимость», — поделилась она.
О причинах отъезда знаменитости пока ничего не известно. Пока певец публично не объяснил свой поступок и даже не поделился комментариями с друзьями. Валерий Леонтьев не появлялся в социальных сетях с 20 февраля. Фанаты беспокоятся, что народный артист РФ уже не находится на территории страны.
Певец приобрел двухэтажную виллу стоимостью более трех миллионов долларов еще в начале своей карьеры, когда он обрел всероссийскую славу. Сейчас в этом доме живет его супруга Людмила Исакович. В Майами женщина занимается стрижкой собак.
Располагаются шикарные апартаменты в элитном районе «Корал гейбл», где при жизни проживала Уитни Хьюстон, пишет 5-tv.ru.