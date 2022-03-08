Валерий Леонтьев покинул Россию

Известный советский и российский певец, исполнитель хитов «Одинокий бродяга», «Аэроплан» и многих других Валерий Леонтьев покинул пределы Российской Федерации. Об этом сообщила приятельница народного артиста РФ.

«Валера улетел в Америку, в Майами. У него там недвижимость», — поделилась она.

О причинах отъезда знаменитости пока ничего не известно. Пока певец публично не объяснил свой поступок и даже не поделился комментариями с друзьями. Валерий Леонтьев не появлялся в социальных сетях с 20 февраля. Фанаты беспокоятся, что народный артист РФ уже не находится на территории страны.

Певец приобрел двухэтажную виллу стоимостью более трех миллионов долларов еще в начале своей карьеры, когда он обрел всероссийскую славу. Сейчас в этом доме живет его супруга Людмила Исакович. В Майами женщина занимается стрижкой собак.