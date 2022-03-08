Эстонка, в 14 лет потерявшая девственность с тренером: хочу, чтобы жертвам верили и прислушивались к ним в будущем

Суд по делу Трисна и Фредо завершился лишь на прошлой недели, когда Харьюский уездный суд полностью отклонил иск тренера, в котором он требовал отклонения обвинений и возмещения морального ущерба.

«Это было очень сложно, и в конце года я впала в депрессию, но я благодарна, что у меня была профессиональная поддержка, и я прошла через это. Видя эти изменения сейчас, в том числе и в системах, я всем этим довольна», — сказала Трисна, для которой прошлый год был довольно сложным.

Хотя в течение этого года она слышала различные комментарии от своих соотечественников, Трисна подтвердила, что она ни на кого не обижается: «Я просто хочу, чтобы жертвам верили и к ним прислушивались в будущем. Это то, что нужно обществу».

Адвокат Трисна Диана Минуметс заявила в эфире, что Фредо подозревается и в двух других подобных случаях. «Дело Мии, хотя и квалифицировалось как преступление, сейчас устарело, но благодаря мужеству Мии появились еще две потерпевшие, срок действия историй которых не истек», — сказала она.

С чего все началось?

Бывшая футболистка Миа Белль Трисна в программе Õhtu! в марте прошлого года рассказала трагическую историю о том, как мужчина на несколько десятков лет старше нее, использовал ее в детстве.

Трисна — международный тренер-наставник, которую Yahoo назвал одной из лучших деятелей в своей области. Она также является соавтором книги, которая стала популярной в США и Великобритании.

Женщине с, казалось бы, идеальной жизнью пришлось через многое пройти и ей захотелось помочь другим. Именно поэтому она поделилась в программе Õhtu! своей трагической историей. «Я делаю это не для себя, а для того, чтобы повысить осведомленность общества о том, что такие вещи происходят и им следует уделять больше внимания». Трисна хотела показать, что можно выйти из сложных ситуаций и полностью изменить свою жизнь.

Трисна было 13 лет, когда ее родители развелись. В жизни девочки, играющей в футбол, неожиданно появился тренер, который словно взял ее под свое крыло.

«Я только начинала заниматься футболом, у меня были большие мечты. Я хотела быть следующей Мартой (Марта Виейра да Силва – прим. ред.). Он начал возить меня на тренировки, отвозить домой и сказал, что отвезет меня куда угодно», — рассказала Трисна.

Однажды вечером мужчина отвез ее в лес и припарковал машину. «Он сказал: если ты хочешь стать Мартой, я могу это сделать, у меня есть такая возможность. Просто пообещай мне, что будешь делать все, что я тебе скажу».

По словам Мии, в то время она думала по-детски: «Я стану суперзвездой. Конечно, я сделаю все, что вы скажете». В тот же вечер тренер начал ее трогать. Когда девушке было 14 лет, мужчина лишил ее девственности. «Я не знала, я даже подумать не могла, что такое может случиться. Я была в шоке. Я не осмеливалась никому об этом рассказать. Я не знала, должно ли все быть так. Разве мужчины так относятся к женщинам?» Разница в возрасте между Трисна и тренером составляла несколько десятков лет.