Певица Лийс Лемсалу, только что вернувшаяся в Эстонию с отдыха в Мексике, сразу нашла возможность помочь военным беженцам, прибывшим из Украины, пишет Elu24.
Знаменитая эстонская певица пришла на помощь военным беженцам из Украины
В Пыхья-Таллинне по адресу Нийне, 2 открылся Центр встречи военных беженцев из Украины. В понедельник в СМИ начала распространяться информация о том, что очередь туда очень длинная и украинцам, которые только что прибыли в Эстонию, крайне необходимы теплая одежда и еда.
Лийс Лемсалу среди прочих услышала просьбу о помощи. «Пироги и закуски я отнесла тем, кто ждет, благо еды там на данный момент (конечно, ненадолго) достаточно», — сообщила певица в Instagram.
Буквально несколькими днями ранее певица также поделилась своими мысли по поводу войны на Украине. «Как быстро может измениться мир и насколько хрупка наша реальность. Когда я отправилась в путешествие две недели назад, я и подумать не могла, что когда мы вернемся, реальность для всех нас перевернется», — пояснила она в соцсети.
«Мне так грустно и, честно говоря, я злюсь. Наверняка у многих из нас возникает вопрос, как помочь в данной ситуации и что вообще делать... Считаю, что важно распространять и делиться правдивой информацией в данный момент, не игнорировать эту ситуацию (по возможности также жертвовать Украине / нуждающимся). Желаю всем много мужества и холодных нервов в это неспокойное время, да здравствует свобода!»