Знаменитая эстонская певица пришла на помощь военным беженцам из Украины

В Пыхья-Таллинне по адресу Нийне, 2 открылся Центр встречи военных беженцев из Украины. В понедельник в СМИ начала распространяться информация о том, что очередь туда очень длинная и украинцам, которые только что прибыли в Эстонию, крайне необходимы теплая одежда и еда.

Лийс Лемсалу среди прочих услышала просьбу о помощи. «Пироги и закуски я отнесла тем, кто ждет, благо еды там на данный момент (конечно, ненадолго) достаточно», — сообщила певица в Instagram.

Лийс Лемсалу пришла на помощь военным беженцам. Фото: Kuvatõmmis/ Instagram

Буквально несколькими днями ранее певица также поделилась своими мысли по поводу войны на Украине. «Как быстро может измениться мир и насколько хрупка наша реальность. Когда я отправилась в путешествие две недели назад, я и подумать не могла, что когда мы вернемся, реальность для всех нас перевернется», — пояснила она в соцсети.