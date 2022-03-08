Поздравление с 8 Марта известного эстонского стилиста бьет все рекорды в соцсетях

«Дорогие наши и любимые девочки, девушки, женщины, бабушки!!! Сегодня Ваш день! Я хочу, чтобы в этот день каждая из Вас улыбалась, получила поздравления, цветы и просто насладилась в этот день настоящим женским счастьем, отбросив все проблемы хотя бы на день! Я Вас от всей души поздравляю с 8 Марта, с Вашим женским днём!» - написал Алексей.