Эпатажный стилист Алексей Солтан в соцсетях поздравляет всех женщин с 8 Марта. Его праздничный пост набирает с утра множество лайков.
Поздравление с 8 Марта известного эстонского стилиста бьет все рекорды в соцсетях
Поздравление с 8 Марта известного эстонского стилиста бьет все рекорды в соцсетях
«Дорогие наши и любимые девочки, девушки, женщины, бабушки!!! Сегодня Ваш день! Я хочу, чтобы в этот день каждая из Вас улыбалась, получила поздравления, цветы и просто насладилась в этот день настоящим женским счастьем, отбросив все проблемы хотя бы на день! Я Вас от всей души поздравляю с 8 Марта, с Вашим женским днём!» - написал Алексей.
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