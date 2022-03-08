Чулпан Хаматова переехала из России в Прибалтику

46-летняя актриса театра и кино Чулпан Хаматова могла покинуть Россию и перебраться на постоянное место жительство в Латвию, где она владеет недвижимостью. По крайней мере, об этом сообщают источники Telegram-канала «Закулиска» в театральных кругах. По сведениям авторов, лауреата двух Государственных премий РФ на сцене заметит 39-летняя Марина Александрова, которая чем-то похожа на Чулпан Хаматову даже внешне.

«В несколько спектаклей на роли Чулпан введут актрису Марину Александрову. Мы надеемся, что и в „Мастера и Маргариту“, потому что Хаматова, конечно, хорошая актриса, но от последней по-настоящему удачной работы в спектакле „Горбачев“ Раисы Максимовны никак не может отойти», — сообщает «Закулиска».

По данным источников, уже несколько известных артистов покинули Россию и свои театры. В связи с этим сейчас культурные учреждения в спешном порядке пересматривают репертуар.

«Говорят, что артист не может выйти на сцену только в том случае, если он мертвый. Вот такая профессиональная смерть», — заключают авторы Telegram-канала.