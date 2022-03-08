Стало известно, где на самом деле находятся Пугачева и Галкин с детьми
Семейство вроде как видели очевидцы во Внуково. Однако на какой именно рейс они регистрировали не уточнялось. Сами артисты никак не комментируют происходящее в социальных сетях, а Галкин и вовсе перестал публиковать свежие посты и сториз.
Тем временем первое воскресенье весны Пугачева по традиции считает праздником весны. С этим днем ее поспешила поздравить дочь Кристина Орбакайте, а также многочисленная толпа поклонников, которые пришли к замку в Грязях, принеся с собой свои подарки примадонне.
Однако Алла Борисовка на этот раз не вышла их поприветствовать, как это бывало в прошлые года, а лишь через управляющего передала записку со словами благодарности и ответные подарки.
“Алла Борисовна просила передать здоровья и благополучия всем. Даю доверенность на разрешение весны! Спасибо вам, мои дорогие поклонники!”, – гласило письмо.