Стало известно, где на самом деле находятся Пугачева и Галкин с детьми

На минувшей неделе шоумен Максим Галкин был подвергнут хейту из-за высказывания по поводу военной спецоперации РФ на Украине, а уже в воскресение в Сети появились слухи, что он вместе с Аллой Пугачевой и детьми спешно уехали из России за границу.

Семейство вроде как видели очевидцы во Внуково. Однако на какой именно рейс они регистрировали не уточнялось. Сами артисты никак не комментируют происходящее в социальных сетях, а Галкин и вовсе перестал публиковать свежие посты и сториз.

В свою очередь, известный журналист Леван Тодуа решил прояснить ситуацию. По его данным, Галкин и Пугачева не покидали страну и по-прежнему находятся в своем подмосковном особняке в деревне Грязи. Журналист отметил, что информация об отъезде звездной четы не более чем обычная “утка”. На то сразу несколько причин, как пояснил Тодуа. Но самым главным доказательством является не отмененный концерт дочери Пугачевой певицы Кристины Оркабайте. «Это неправда. Они никуда точно не уехали», – заявил Тодуа.

Тем временем первое воскресенье весны Пугачева по традиции считает праздником весны. С этим днем ее поспешила поздравить дочь Кристина Орбакайте, а также многочисленная толпа поклонников, которые пришли к замку в Грязях, принеся с собой свои подарки примадонне.

Однако Алла Борисовка на этот раз не вышла их поприветствовать, как это бывало в прошлые года, а лишь через управляющего передала записку со словами благодарности и ответные подарки.