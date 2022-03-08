Ирина Шейк не приняла участия ни в одном показе Недели моды в Париже

Этот год для Ирины тоже начался весьма успешно. В феврале она блистала на Неделе моды в Нью-Йорке: вместе с супермоделями Беллой и Джиджи Хадид Шейк стала главной звездой показа Michael Kors. А потом улетела в Лондон, где засветилась на дефиле сразу нескольких британских дизайнеров. Однако на Парижской Неделе моды, которая продолжается уже десятый день, Ирина, видимо, попала в «черный список». Модель не приняла участия ни в одном показе. Поклонники подозревают, что манекенщицу «попросили» с подиума, потому что она - русская.

Основания для таких подозрений довольно сильные. Накануне от участия в Парижской Неделе моды отстранили дизайнера Валентина Юдашкина. О том, что его дефиле запретили, российский кутюрье узнал буквально за день до показа, к которому он и его сотрудники готовились целый год. Не исключено, что 36-летняя уроженка Еманжелинска тоже попала под запрет.

Ирина давно живет в Нью-Йорке и уже не первый десяток лет сотрудничает с западными компаниями. Но кого это волнует? Западные бренды один за другим закрывают свои магазины в России, и индустрия моды с удовольствием подхватила новый тренд «долой русских». Похоже, степень русофобии достигла такого накала, что будь ты хоть трижды красавица и звезда мирового уровня, твою национальность тебе припомнят даже на подиуме.

Не исключено, что Ирина сама предпочла уйти в тень, видя, какой негатив сейчас вызывают на западе россияне, и отказалась участвовать в показах. Даже если это так, такое решение наверняка далось ей нелегко. И, вероятно, сегодняшние настроения в мире моды негативно скажутся на ее дальнейшей карьере.