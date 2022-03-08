Дочь Анастасии Заворотнюк не может вернуться в Россию из-за отмены рейсов

Во время своего отдыха в Таиланде Заворотнюк неожиданно пропала из соцсетей. Спустя время девушка все же вышла на связь, рассказав в своем Instagram-блоге о трудностях, с которыми ей пришлось столкнуться при попытке вернуться на родину.

«Кто сейчас еще за границей? Наш рейс отменили, так что не знаем, как добираться домой», – спросила Заворотнюк у поклонников.

Фото: Instagram

Анна Заворотнюк рассказала, что не считает правильным в нынешнее время вести свои аккаунты в соцсетях как ни в чем не бывало. В то же время, по ее словам, нельзя забывать о том, что нужно продолжать жить и работать.