Генпрокурор Украины инициирует процесс объявления Канделаки в международный розыск

«И к вам я вынуждена обратиться, Тинатин Гивиевна Канделаки. По обыкновению сдержанно, без эмоций, на которые я не имею права, исключительно с целью проинформировать вас о положении ваших дел. Дел уголовных, должна заметить», – цитирует прокурора Telegram-канал «Верховная Рада».

Венедиктова напомнила, что Канделаки была примером для подражания для многих украинцев, которые представить не могли, что телеведущая поведет себя таким образом. Она сообщила, что прокуроры, проанализировав контент Telegram-канала Канделаки, сделали вывод, что она является одним из ключевых распространителей идей и лозунгов кремлевской военной машины.

К примеру, 24 февраля 2022 года, сообщает генпрокурор, ведущая писала: «Государственность Украины очень быстро восстановится после того, как Зеленский и те депутаты одиозной Верховной Рады, политики Украины, которые за 8 лет не смогли Украину никак приблизить к гражданскому миру, покинут территорию страны. В Украину, думаю, вернется Янукович. Как раз операция началась, честно говоря, ровно 8 лет после Майдана прошло 14-го года».

Генпрокурор Украины также раскритиковала Канделаки за то, что та призывает своих читателей верить только кремлевской пропаганде. Ирина Венедиктова объяснила, что такой призыв – это преступление и Канделаки должна это знать. Она заметила, что СМИ в России «намеренно вскармливают граждан дешевыми фейками», а телеведущая принимает в этом активное участие.

Генпрокурор подчеркнула, что отныне Канделаки является лицом, подозреваемым в совершении преступления. Венедиктова отметила, что в ближайшие дни украинские прокуроры инициируют процесс объявления Канделаки в международный розыск. Она посоветовала телеведущей найти хороших юристов и не обращаться за правовой помощью к тем, кто просит распространять лживую и вредоносную информацию.