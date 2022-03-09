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Врач объяснила, чем опасно употребление дистиллированной воды

Limon.ee
Врач объяснила, чем опасно употребление дистиллированной воды
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Питьевая вода
Питьевая вода Фото: Shutterstock

Часто употребление дистиллированной воды может нести опасность для здоровья. Об этом рассказала врач-гастроэнтеролог Александра Яковлева рассказала порталу ren.tv. По ее словам, пить такую воду опасно из-за того, что в ней не содержатся минеральные соли. В результате происходит нарушение кислотно-щелочного баланса.

Также среди других возможных последствий могут возникнуть нарушение баланса веществ, остеопороз и витаминная или минеральная недостаточность.

«Такая вода может вымыть из организма соли, минералы, кальций, фосфор, калий, железо и медь. В связи с этим могут пострадать почки, зубная эмаль, мышечная ткань сердца, костная ткань», – подчеркнула гастроэнтеролог.

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