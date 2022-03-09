Врач объяснила, чем опасно употребление дистиллированной воды

Часто употребление дистиллированной воды может нести опасность для здоровья. Об этом рассказала врач-гастроэнтеролог Александра Яковлева рассказала порталу ren.tv. По ее словам, пить такую воду опасно из-за того, что в ней не содержатся минеральные соли. В результате происходит нарушение кислотно-щелочного баланса.