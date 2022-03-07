Стас Давыдов: «Существование канала »This is Хорошо« под вопросом»

2 марта ютуберы получили письма от Google и YouTube, в которых говорилось о временной остановке показа рекламы в России. Это означает, что авторы роликов перестанут получать доход за просмотры россиян. RUS TVNET обратился за комментарием к «ветерану» Рунета, сооснователю канала «This is Хорошо» Стасу Давыдову, чтобы узнать, как это отразится на практике для блогеров не только в РФ, но и на Западе.

Об отключении YouTube-монетизации российским блогерам

«Для зрителей это может быть и хорошо, пока YouTube не заблокировали в России. Реклама не будет крутиться на всём, что они смотрят. YouTube блокирует именно монетизацию просмотров из России. Для ютуберов, у которых аудитория преимущественно из РФ - например, как у »This is Хорошо« - это примерно 70%. Это означает, что 70% заработка уйдет. У нас сейчас треть всего заработка - это была монетизация с YouTube.

Чем это плохо для тех ютуберов, кто не в РФ?

Учитывая, что у нас (тех, кто работает на российскую аудиторию) расценки за прямые интеграции в рублях, естественно, они в конвертации в евро упали на 40%. Конкретно мы, не находящиеся в России, даже сильнее ощутим санкции YouTube, чем те, кто в России за интеграции получает деньги. У них просто рубль »просел« из-за подорожания продуктов - речь об инфляции. У нас он относительно евро подешевел. Сейчас мы говорим с рекламодателями о повышении ставок.

В беседе с RUS TVNET Стас Давыдов рассказал, что одна рекламная интеграция с их канала уже ушла - это израильская игровая компания, которая решила увести свои рекламы с российского рынка. Он полагает, что, скорее всего, интеграций станет меньше. Рекламировать ютуберы будут только либо российские компании либо тех, кто останется на российском рынке.

Стас Давыдов Фото: Влада Антонова/пресс-фото

О развитии других платформ ("ВКонтакте", "Одноклассники", "Яндекс.Дзен", RuTube и т. д.)

RuTube - это мертворожденный проект, как я и раньше говорил. Но не исключено, что они что-то знали заранее, поэтому у них все схвачено. Сейчас из самых технически подходящих площадок - это «Яндекс.Дзен». Они за последний год очень хорошо и интенсивно развивались. Привлекали туда блогеров. Там стали появляться аудитории. Там универсальный контент.

На «Яндекс.Дзен» выдержан мультиформат - частично фото, частично текст, частично видео. Для такой свежей платформы там хорошо реализована видеочасть. На самом деле если они правильно сыграют, то могут стать хорошей альтернативой.

Потому что, честно говоря, даже на том же YouTube не хватало той опции, как на «Яндекс.Дзен», где есть возможность текстовых постов. «ВКонтакте»... Не знаю, они много лет пытались развивать свою видеоплатформу. Пока все плохо получалось. Они в прошлом году сделали очередное обновление, но это уже никому не нужно. «ВКонтакте» перегружен другими вещами«.

Стас считает, что социальным сетях тяжело стать хорошей платформой для видеоблогов. Это хорошие платформы для социальных функций, но »они по-своему мешают«. »Яндекс.Дзен« лучше, потому что он под блоги и под видеоблоги. В нем он видит альтернативу.