В продажу поступили свечи с ароматами супов

Самый простой способ сделать дом уютным – это ароматы, которые витают в воздухе. Американская компания Campbell’s первой уловила этот тренд и представила свечи с ароматами своих самых популярных супов, сообщает gastronom.ru.

Томатный с сыром или куриная лапша? Пока свечей только две, но эксперты уверены, что в скором времени тенденцию подхватят и другие производители. Представляете, пирог с капустой, борщ с пампушками, грибной суп, солянка, жаркое, шашлыки.

В отличие от раздражающих многих навязчивых цветочных или резких цитрусовых запахов, которые предлагались большинством брендов для создания в доме оригинальной атмосферы, подобные парфюмерные композиции наверняка придутся по вкусу большинству потребителей. Остается только подождать, как быстро на новое веяние среагируют и другие марки.