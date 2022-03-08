Точно в цель: как выбрать идеальный подарок любому человеку

Очень легко промахнуться с выбором презента и при этом знатно оконфузиться, уверена психолог Виктория Девочкина. Как правильно выбранная стратегия поможет добиться успеха в важном деле — она рассказала в эксклюзивном материале 5-tv.ru.

Как считает специалист в области отношений, неправильно подобранный подарок способен разрушить связь между влюбленными. В качестве доказательства она привела пример из личного опыта: банальная разделочная доска стала яблоком раздора и закончилась отказом выйти замуж. Как выяснилось позже, родные парня не считали зазорным дарить друг другу полезные в быту предметы, причина в данном случае заключается в несовпадении семейных традиций и ценностей

«Мы не выявляем потребности человека и не держим в голове цель подарка», — обозначила психолог главную ошибку дарящих.

По ее мнению, каждый должен задаваться вопросом: что я хочу и какую цель преследую, хочу ли я порадовать человека и доставить ему радость, или же моя цель — решить попутно собственную задачу или проблему.

Если женщина хочет продемонстрировать, какая она хорошая хозяйка, то она постарается испечь пирог, потешив свои амбиции.

«Выявляйте потребности, не совершайте самую главную ошибку, заключающуюся в том, что человек ориентируется на себя, на свои ценности и предпочтения, а не на интересы того человека, которому адресован подарок. Самый лучший способ выявить потребность человека — спросить», — посоветовала психолог.

Для того чтобы не пойти на поводу у собственных желаний и приятно впечатлить любого человека своим подарком, эксперт предлагает готовую формулировку для выявления его потребностей.

«Дорогая/дорогой, я хотел бы тебе сделать подарок. Что бы доставило тебе радость и удовольствие?», — привела специалист пример правильного вопроса, добавив, что обсуждение и выяснение предпочтений поможет выявить спорные моменты и прийти к верному решению.

Психолог Виктория Девочкина обозначила некоторые направления идеального подарка. Только нужно иметь в виду, что каждый человек индивидуален, поэтому некоторые из перечисленных вещей ему не подойдут.

Романтика

Если вы хотите освежить отношения в браке, можете придумать интимный подарок, приватный танец, подобрать красивое белье или устроить романтическое свидание с любимым мужчиной.

Парфюм

Парфюм может оказаться подходящим вариантом для человека его ценящего. Вам и карты в руки, особенно если вы разбираетесь в его пристрастиях. Однако здесь легко допустить оплошность: некоторые могут негативно отреагировать на преподнесенный дезодорант, расценив его как намек на несоблюдение гигиены.

Алкоголь

Спиртное часто выступает в качестве подарка, однако велик риск потерпеть фиаско, если получатель подарка не употребляет алкоголь или является его ярым противником.

Деньги

Для кого-то это самый желанный и универсальный подарок, для других может стать поводом усомниться в вашей фантазии или заподозрить элементарную лень.

Хобби