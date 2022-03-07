Стас Костюшкин из-за санкций пересел на «Жигули»

В последние дни на Россию было наложено множество международных санкций. В то время как некоторые знаменитости относятся к этому спокойно, другие начинают постепенно отказываться от своего нормального образа жизни и привычек. Так, 50-летний певец Стас Костюшкин принял решение перестать ездить на иномарках и отныне будет передвигаться по улицам Москвы на стареньких «Жигулях». Об этом бывший участник звездного дуэта «Чай вдвоем» объявил в своем официальном аккаунте в социальной сети Instagram.

Поклонники Стаса бурно отреагировали на его публикацию. Некоторые стали писать о достоинствах российского автопрома, другие же восприняли слова музыканта с юмором. «Классика! Отличная машина была», «Красава, Стас!», «Юморист», «Господи, о чем люди думают», «Песня про вишнёвую девятку снова вернётся на вершины хит-парадов», «Какой благородный цвет у машины», «А мы и не пересаживались на иномарки, всю жизнь на ласточке летали и ещё полетаем», «Зато не пешком», «Типочек с района», «Очень хорошая машина», «Скоро все на коней пересядем», «Хорошо хоть Вы не убежали из России как некоторые», — высказываются комментаторы.