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«Мы вещами в переходе торговали»: как жила Юлия Савичева в 90-е годы

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«Мы вещами в переходе торговали»: как жила Юлия Савичева в 90-е годы
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Юлия Савичева.
Юлия Савичева. Фото: Vyacheslav Prokofyev

Юлия Савичева росла в творческой семье, ее папа — барабанщик рок-группы «Конвой». Однако в 90-е годы и ее семье пришлось нелегко. «Было то густо, то пусто», — вспомнила артистка в интервью 7days.ru, пишет Телепрограмма.

По словам певицы, жили в целом небогато. Когда получалось отцу дать концерт — деньги были, когда нет — не было. Иногда донашивала за кем-то вещи, иногда подрабатывала вместе с родителями.

Мы даже вещами в переходе торговали. Бегали от милиционеров…

— сказала Юлия Савичева.

При этом артистка говорит, что никогда не чувствовала себя ущербной, она росла в артистической семье, и ей было интересно наблюдать, как становился известным Макс Фадеев и его проект — певица Линда. По словам Юлии Савичевой, это было веселое и душевное время, с поездками на природу и посиделками в хорошей компании друзей.

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