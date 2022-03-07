«Мы вещами в переходе торговали»: как жила Юлия Савичева в 90-е годы

По словам певицы, жили в целом небогато. Когда получалось отцу дать концерт — деньги были, когда нет — не было. Иногда донашивала за кем-то вещи, иногда подрабатывала вместе с родителями.

При этом артистка говорит, что никогда не чувствовала себя ущербной, она росла в артистической семье, и ей было интересно наблюдать, как становился известным Макс Фадеев и его проект — певица Линда. По словам Юлии Савичевой, это было веселое и душевное время, с поездками на природу и посиделками в хорошей компании друзей.