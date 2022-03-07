Не сойди с ума! Как защитить психику при обилии негативных новостей

С наступлением эпохи интернета поток информации, поступающий в мозг людей, существенно увеличился. К сожалению, психика не каждого человека способна справиться с таким большим объемом данных, особенно если они вызывают негативные эмоции. Некоторые люди, по словам психолога Филиппа Литвиненко, даже могут сойти с ума от избытка переживаний. В беседе с 5-tv.ru специалист рассказал, какими способами можно обезопасить себя от негативной информации.

«Важно понимать, что любая негативная информация всегда повышает стресс, поднимает кортизол. И в целом, в этом нет ничего страшного, если это длится недолго. Если же это длится долго, массировано, и негативная информация идет широким фронтом со всех сторон — она буквально давит на нас», — поведал он.

По словам Филиппа Литвиненко, психика не успевает справиться с большим массивом информации. У человека возникает стресс, а это состояние существенно снижает иммунитет, что и приводит к серьезным проблемам со здоровьем. Эксперт уверен, что порой осложнения могут быть необратимыми.

«Некоторые люди, чья психика не устойчивая, действительно могут сойти сума. Те же, чья психика более устойчивая и выдерживает все это, тем не менее все равно травмируются, и это влияет на наше мышление, на наше поведение, на наши состояния, на наши эмоции и даже, в итоге, на наше здоровье», — отметил Литвиненко.

Чтобы избежать негативного воздействия тревожного состояния, психолог предлагает ограничить поток информации, поступающей в сознание и переключить фокус внимания на позитивные сферы жизни, которые вас действительно радуют: это может быть просмотр фильма, любимая еда, приятное хобби или же времяпрепровождение с друзьями. Таким образом вы сможете оградить себя от лишних источников, которые провоцируют появление стресса.

Это очень непросто, потому что зоны в коре головного мозга, связанные со стрессом, с негативом, с выживанием, в восемь раз сильнее, чем зоны, связанные с позитивом,

— добавил он.

Специалист предложил общаться с человеком, с которым вам действительно приятно проводить время. С ним вы можете отвлечься от внешних раздражителей и настроить свое мышление на позитивный лад.

«Это банально — это все могут. И нужно буквально сделать себе вызов и постараться увидеть в ситуации или в событиях хоть что-то позитивное», — рассказал эксперт.