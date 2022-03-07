Срочно: объявлено об аресте Николая Баскова

«Николай Викторович, как же так? Без театральной ухмылки, без лукавства обращаюсь к вам. Вам зачем это все понадобилось? Я многое бы сказала, но характер занимаемой должности не позволяет. В правовом государстве представитель органов правопорядка вынужден принимать любые справедливые решения без каких-либо исключений — решение и в части вашего процессуального статуса исключением также не станет», — написала в своем аккаунте в Facebook генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова.