Суд удовлетворил ходатайство Генеральной прокуратуры о помещении тенора за решетку. Представители ведомства объяснили суть предъявленных Баскову обвинений, пишет eg.ru.
Срочно: объявлено об аресте Николая Баскова
Сегодня, 7 марта, украинский суд удовлетворил ходатайство об аресте 45-летнего певца Николая Баскова. «Золотой голос России» подозревается в разжигании розни и пропаганде недружественных действий. Напомним, что в своих социальных сетях тенор поддержал действия российского руководства. С ходатайством об аресте Баскова выступила генеральная прокуратура Украины. Суд согласился с ее доводами.
«Николай Викторович, как же так? Без театральной ухмылки, без лукавства обращаюсь к вам. Вам зачем это все понадобилось? Я многое бы сказала, но характер занимаемой должности не позволяет. В правовом государстве представитель органов правопорядка вынужден принимать любые справедливые решения без каких-либо исключений — решение и в части вашего процессуального статуса исключением также не станет», — написала в своем аккаунте в Facebook генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова.
По утверждению гособвинителя, результатом призывов Баскова в социальных сетях стали миллионы «инфицированных» подобным «мнением» граждан РФ. Венедиктова вообще сомневается, что российский артист успел ознакомиться с текстом публикации до ее размещения — настолько абсурдными кажутся озвученные заявления. В связи с этим, как подчеркнула Венедиктова, с сегодняшнего дня на Украине Басков официально обладает процессуальным статусом подозреваемого.