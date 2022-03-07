Пн, 7.03.2022
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Василиса Володина назвала даты рождения людей, которым стоит быть осторожными этой весной

Limon.ee
Василиса Володина назвала даты рождения людей, которым стоит быть осторожными этой весной
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Вислиса Володина. Иллюстративное фото
Вислиса Володина. Иллюстративное фото Фото: Instagram

Главный астролог России традиционно составила прогноз. Теперь каждый может узнать, входит ли он в группу риска людей, которым нужно быть особенно внимательными к своему здоровью в марте и апреле 2022 года.

Василиса Володина очень часто радует подписчиков своими прогнозами и гороскопами. Подписчики любят астролога за ее честность: она публикует не только приторно-положительные заметки, но еще и регулярно предупреждает своих читателей о разных опасностях. На этот раз Василиса подготовила прогноз для тех, кому нужно быть особенно бдительными этой весной, а именно в марте и в апреле 2022 года.

Телеведущая выделила несколько десятков дат на группы в зависимости от влияния планет и дала развернутый комментарий.

«В этом списке даты рождения тех, кто в марте-апреле 2022 должен быть осторожен, в первую очередь должен беречься ФИЗИЧЕСКИ. У них повышены риски травматизма, аварийных и чрезвычайных ситуаций, да и просто персональных конфликтов. Они максимально остро будут ощущать напряжение момента», — предупреждает астролог.

Однако оказалось, что на этих датах список людей, подверженных весенним опасностям не закончился.

«Строго говоря, это не все, кто рискует — к великому сожалению. Это та часть популяции, у кого Уран и Плутон делают квадраты к Марсу в натальной карте. Этими факторами личные риски, увы, не исчерпываются. Но им осторожность в ближайшие 2 месяца нужна особенно. Даты перед вами — это кусочек обширного „Прогноза по группам 2022“, в котором и другие возможности этих аспектов описаны, другие риски, но и радости, кстати», — заключила астролог.

Помимо такого противоречивого прогноза, Василиса Володина также дала обширный комментарий по поводу трех главных аспектов — любви, здоровья и финансов.

Любовь

Для личных отношений, по словам Василисы Володиной, март будет взрывоопасным из-за положения Венеры: обострятся такие негативные эмоции, как ревность и зависть, даже у таких пар, которые живут в полной гармонии. Число скандалов между мужчинами и женщинами будет расти, однако к концу месяца ситуация изменится в противоположную сторону. Те, кто смогут сохранить отношения, сделают их только крепче.

Финансы

Астролог также предупредила, что в первый весенний месяц вырастут риски потери средств. По классике жанра активизируются мошенники. Рекомендуется быть внимательнее при любых предложениях о вложении средств. Если по каким-то параметрам они вызывают сомнения, не задумываясь отказывайтесь.

Здоровье

Луна, находящаяся в созвездии Рыб, повлияет на нашу стрессоустойчивость. Психологический дисбаланс, которые возникнет в марте, может привести к ухудшению самочувствия, вырастет уязвимость к различным болезням. В это время лучше чаще гулять, больше отдыхать, подальше держаться от больших скоплений людей. К концу месяца ситуация изменится — при соблюдении элементарной активности вам заметно станет легче существовать.

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