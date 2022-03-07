Василиса Володина назвала даты рождения людей, которым стоит быть осторожными этой весной

Василиса Володина очень часто радует подписчиков своими прогнозами и гороскопами. Подписчики любят астролога за ее честность: она публикует не только приторно-положительные заметки, но еще и регулярно предупреждает своих читателей о разных опасностях. На этот раз Василиса подготовила прогноз для тех, кому нужно быть особенно бдительными этой весной, а именно в марте и в апреле 2022 года.

Телеведущая выделила несколько десятков дат на группы в зависимости от влияния планет и дала развернутый комментарий.

«В этом списке даты рождения тех, кто в марте-апреле 2022 должен быть осторожен, в первую очередь должен беречься ФИЗИЧЕСКИ. У них повышены риски травматизма, аварийных и чрезвычайных ситуаций, да и просто персональных конфликтов. Они максимально остро будут ощущать напряжение момента», — предупреждает астролог.

Однако оказалось, что на этих датах список людей, подверженных весенним опасностям не закончился.

«Строго говоря, это не все, кто рискует — к великому сожалению. Это та часть популяции, у кого Уран и Плутон делают квадраты к Марсу в натальной карте. Этими факторами личные риски, увы, не исчерпываются. Но им осторожность в ближайшие 2 месяца нужна особенно. Даты перед вами — это кусочек обширного „Прогноза по группам 2022“, в котором и другие возможности этих аспектов описаны, другие риски, но и радости, кстати», — заключила астролог.

Помимо такого противоречивого прогноза, Василиса Володина также дала обширный комментарий по поводу трех главных аспектов — любви, здоровья и финансов.

Любовь

Для личных отношений, по словам Василисы Володиной, март будет взрывоопасным из-за положения Венеры: обострятся такие негативные эмоции, как ревность и зависть, даже у таких пар, которые живут в полной гармонии. Число скандалов между мужчинами и женщинами будет расти, однако к концу месяца ситуация изменится в противоположную сторону. Те, кто смогут сохранить отношения, сделают их только крепче.

Финансы

Астролог также предупредила, что в первый весенний месяц вырастут риски потери средств. По классике жанра активизируются мошенники. Рекомендуется быть внимательнее при любых предложениях о вложении средств. Если по каким-то параметрам они вызывают сомнения, не задумываясь отказывайтесь.

Здоровье