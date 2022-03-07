Назван самый распространенный симптом туннельного синдрома

Наиболее частой причиной онемения пальцев рук является туннельный синдром, когда один из нервов начинает пережиматься в самых уязвимых местах. Об этом пишет URA.RU со ссылкой на невролога Юрия Андрусова.

«Если мы говорим об онемении пальцев рук относительно постоянном или приходящем, то причиной этому является некое поражение нервов, которые проходят на руке. Самой частой причиной такого онемения являются так называемые туннельные синдромы. Это состояние, при котором тот или иной нерв в какой-то момент начинает пережиматься в наиболее уязвимых местах», — объяснил Юрий Андрусов.

Эксперт отметил, что слабым звеном часто становится нерв в области запястья. Его защемление, возникающее при давлении срединного нерва в районе запястья, где происходит сгибание кисти, носит название запястного туннельного синдрома. Именно это состояние и приводит к онемению среднего, указательного и частично безымянного пальца. Следующим источником уязвимости конечностей является сдавление локтевого нерва в области локтевого сустава.

Кроме того, употребление спиртных напитков и неправильное питание также могут выступать факторами развития онемения пальцев.

«Если в питании мало витаминов группы B или если человек пьет слишком уж усердно, тогда мембрана восстанавливаться не будет. Импульс будет проходить плохо, тогда и будет возникать то ощущение онемения», — заявил врач-невролог Павел Хорошев.

Доктор добавил, что симптомы в таком случае могут быть разными — конечности могут неметь, а в некоторых случаях — покалывать и сопровождаться жжением.