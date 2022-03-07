Лидер рок-группы «Океан Эльзы», общественный деятель Святослав Вакарчук и солист коллектива «Бумбокс» Андрей Хлывнюк вступили в ряды территориальной обороны, пишет УНИАН.
Солисты групп «Океан Эльзы» и «Бумбокс» вступили в территориальную оборону
Святослав Вакарчук вступил территориальную оборону родного Львова. Об этом на своей странице в Telegram сообщил председатель Львовской ОГА Максим Козицкий.
42-летний Андрей Хлывнюк тоже получил оружие и готов защищать Киев от российской военной агрессии. Об этом он сообщил на своих страницах в соцсетях.
"Когда не нужно больше отвечать на вопрос: "Каковы Ваши творческие планы?" — подписал публикацию Андрей на Instagram-странице группы, добавив, что он получил оружие и призвал других вступать в ряды территориальной обороны.
Напомним, в это время в рядах территориальной обороны разных городов службу несут и знаменитые спортсмены: это братья Кличко, Василий Ломаченко, Александр Усик, а также экс-футболист Александр Алиев и теннисист Сергей Стаховский.
Территориальная оборона - это отдельные войска в составе Вооруженных сил Украины, их основная задача - защищать от врага город, то есть следить за порядком в пределах украинских городов, а не на фронте.