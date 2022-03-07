Солисты групп «Океан Эльзы» и «Бумбокс» вступили в территориальную оборону

Святослав Вакарчук вступил территориальную оборону родного Львова. Об этом на своей странице в Telegram сообщил председатель Львовской ОГА Максим Козицкий.

42-летний Андрей Хлывнюк тоже получил оружие и готов защищать Киев от российской военной агрессии. Об этом он сообщил на своих страницах в соцсетях.

"Когда не нужно больше отвечать на вопрос: "Каковы Ваши творческие планы?" — подписал публикацию Андрей на Instagram-странице группы, добавив, что он получил оружие и призвал других вступать в ряды территориальной обороны.

Напомним, в это время в рядах территориальной обороны разных городов службу несут и знаменитые спортсмены: это братья Кличко, Василий Ломаченко, Александр Усик, а также экс-футболист Александр Алиев и теннисист Сергей Стаховский.