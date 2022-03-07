Россиянин прилетел в Узбекистан, чтобы посмотреть нового «Бэтмена» в кинотеатре

Уралец рассказал, что очень любит ходить в кинотеатры и давно ждал премьеры «Бэтмена», поэтому решил не отчаиваться и найти «лазейку».

«Недолго думая, я купил билеты в Узбекистан и пошел на показ »Бэтмена« тут. Вот так вот я переиграл Запад», – говорит Булычев.

Поездка обошлась ему примерно в 30 тысяч рублей. Сначала он прилетел в Бухару, где «нет и намека на кинотеатры», а потом проехал на поезде 450 км до Ташкента. Там Дмитрий сходил в кино и остался доволен фильмом. Картину показывали в русской озвучке.

«Но я прекрасно понимаю, что фильм – это просто фильм. Другое дело – эмоции и впечатления от путешествия. В таком деле важна »крошечность« – причины и цели поездки. Потому что просто съездить в Узбекистан отдохнуть на пару дней и спонтанно съездить в Узбекистан ради просмотра фильма – совсем разные вещи, понимаете? В этом весь кайф, такие истории и рассказывать интереснее», – делится он.