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Ампутация ног, нищета, смерть любимых. Судьбы «Девчат» спустя 60 лет

Limon.ee
Ампутация ног, нищета, смерть любимых. Судьбы «Девчат» спустя 60 лет
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Кадр из фильма "Девчата"
Кадр из фильма "Девчата" Фото: скриншот видео

Картина Юрия Чулюкина стала кинохитом, ведь изобиловала юмором, заставляла симпатизировать харизматичным героям и радовала хэппи-эндом, пишет «Стархит». Но счастливо ли сложилась жизнь актеров комедии за кадром?

Премьера «Девчат» состоялась в Центральном Доме кино Москвы 7 марта 1962-го — накануне Международного женского дня, что неудивительно, учитывая тематику ленты. Сейчас нам сложно представить на месте Тоси кого-то, кроме Надежды Румянцевой, однако изначально роль выпускницы кулинарного училища Юрий Чулюкин пообещал своей жене — Наталье Кустинской. Худсовет кандидатуру забраковал, а режиссер так боялся гнева супруги, что до последнего скрывал это. В итоге Наталья узнала о старте съемок от приятеля-оператора, и Чулюкину пришлось оправдываться, что для персонажа поварихи Кустинская слишком привлекательна.

Валентина Малявина и Екатерина Савинова также претендовали на роль Кислицыной, но в итоге в образ 18-летней выпускницы вжилась 30-летняя Румянцева. Интересно, что по сюжету ухаживавший за поварихой бригадир лесорубов должен выглядеть гораздо старше Тоси, ну а на деле Надежда Румянцева и Николай Рыбников — ровесники.

Кстати, Рыбников видел в роли Анфисы любимую супругу, Аллу Ларионову, однако работу уже получила Светлана Дружинина, которой надоело перевоплощаться на экране в сельских тружениц. В некоторых кадрах Дружинина выглядела настолько красивой, что при монтаже было решено вырезать крупные планы.

Картине присвоили лишь третью прокатную категорию: власти заключили, что бытовая комедия уж точно не станет популярной. Они ошиблись, ведь в год выхода «Девчат» увидели 35 миллионов зрителей, а уж сколько людей посмотрели фильм впоследствии, мы не беремся даже считать. Зато в честь 60-летнего юбилея ленты мы вспомним, как сложились судьбы актеров кинохита.

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