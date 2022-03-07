Фронтмен немецкой группы Rammstein Тилль Линдеманн отменил перенесенные на декабрь 2022 года выступления в Москве и Новосибирске. Соответствующее заявление опубликовано в сторис в его аккаунте в социальной сети Instagram.
Тилль Линдеманн заявил об отмене концертов в Москве и Новосибирске
Тилль Линдеманн заявил об отмене концертов в Москве и Новосибирске
На ноябрь у Линдеманна в рамках тура Ich hasse Kinder были запланированы концерты в Киеве, Риге, Праге и Братиславе. Выступления в Новосибирске 5 декабря и в Москве 11 декабря отмечены как отмененные, однако причина не указана.