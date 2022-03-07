Пн, 7.03.2022
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Тилль Линдеманн заявил об отмене концертов в Москве и Новосибирске

Limon.ee
Тилль Линдеманн заявил об отмене концертов в Москве и Новосибирске
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Тилль Линдеманн
Тилль Линдеманн Фото: Shutterstock

Фронтмен немецкой группы Rammstein Тилль Линдеманн отменил перенесенные на декабрь 2022 года выступления в Москве и Новосибирске. Соответствующее заявление опубликовано в сторис в его аккаунте в социальной сети Instagram.

На ноябрь у Линдеманна в рамках тура Ich hasse Kinder были запланированы концерты в Киеве, Риге, Праге и Братиславе. Выступления в Новосибирске 5 декабря и в Москве 11 декабря отмечены как отмененные, однако причина не указана.

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