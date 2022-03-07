Больного Юдашкина не пустили на престижный показ

В Париже 28 февраля стартовало легендарное и долгожданное для всех модниц планеты мероприятие: женская Неделя моды, которая в этот раз длится до 8 марта. Свои коллекции прет-а-порте сезона «Осень-зима 2022» демонстрируют известнейшие кутюрье и Дома моды. Но вот российских среди них нет.

Назначенное на прошлый вторник дефиле Валентина Юдашкина, не состоялось. А всё из-за того, что наш модельер не высказал публично своего осуждения действиям российских силовиков на Украине. За это подвергся санкциям со стороны зарубежных коллег.

«Наша команда хотела проверить позицию Валентина Юдашкина. Если бы он высказал сомнения по поводу войны на Украине, его сложно было бы убрать из программы», - заявил глава Федерации высокой моды Ральф Толедано.

Парижская неделя моды в этом году отличается более мрачной атмосферой показов, к которой призвал Толедано, а также просьбами о пожертвованиях в пользу беженцев. Кроме того, в этом году светское мероприятие осталось без зрительниц из России, которые раньше постоянно присутствовали на показах. Единственным исключением стала Мария Шарапова.

Впрочем, многие французские люксовые бренды и так уже приостановили свою деятельность в России. В их числе Gucci, Balenciaga, Yves Saint Laurent, Louis Vuitton Moet Hennessy, Hermes, Chanel и Cartier.

Тем не менее среди манекенщиц на подиумах были замечены россиянки: модели София Штейнберг, Алина Болотина, Таня Чурбанова и Катя Владыкина участвовали в показах Dior, Saint-Laurent и Botter. При этом часть российских супермоделей выразила поддержку украинской стороне конфликта.