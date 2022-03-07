Путин спрятал свою возлюбленную с детьми в Швейцарии

Алина Кабаева родилась в 1983 году. В 13 лет она дебютировала как гимнастка и выиграла свой первый чемпионат мира в 1998 году. Кабаева завоевала золотую медаль на Олимпийских играх 2004 года и завершила карьеру профессиональной спортсменки в 2007 году.

Кремль всегда отрицал ее предполагаемые отношения с Владимиром Путиным, но в течение многих лет ходят слухи, что они тесно связаны, более того, у них есть общие дети.

Швейцарские СМИ писали в 2015 году, что глава холдинга "Национальная Медиа группа" Алина Кабаева родила мальчика. Пресса не исключает, что бывшая гимнастка поехала рожать за границу, чтобы избежать внимания российской прессы. Роды проходили в клинике Святой Анны в кантоне Тичино на юге Швейцарии, пишет издание Blick. Это уже третий ребенок 31-летней Кабаевой. По данным издания, это мальчик. Официального подтверждения этой информации не было и нет.

Aлина Кабаева в 2008 году. Фото: SIPA/Scanpix

В 2019 вновь появилась информация, что Кабаева в том же месте в Швейцарии родила девочку. Российское издание «Московский комсомолец» написало об этом на своем сайте, но вскоре после того, как история была опубликована, ее все же удалили с сайта.

Президент внось опроверг связь с бывшей гимнасткой. Кабаева, которую называют первой любовницей России, также отвергает все подобные утверждения.

СМИ США сообщают, что Кабаева до сих пор находится в Швейцарии с детьми Путина. «В то время как Путин напал на Украину, его семья находится в очень уединенном и безопасном горном домике в Швейцарии. По крайней мере, пока», — пишет издание Page Sixile.

Известно, что у Кабаевой и Путина четверо общих детей, но двое из них так и не были подтверждены. По словам источников, у них есть семилетние двойняшки, дочери, считается, что у них есть и сыновья-двойняшки, которые родились в 2019 году в Москве, а не в Швейцарии. Также предполагается, что Путин и Кабаева тайно поженились.

От первого брака у Путина есть две взрослые дочери: Мария, 36 лет, и Катерина, 35 лет. Путин не хочет говорить о своей личной жизни и мастерски обходит вопросы о ней. Своих детей он также скрывает от общественности и не говорит о них.

Решение Путина спрятать Кабаеву и их детей в Швейцарии может быть не самым лучшим, поскольку страна, известная как нейтральная, решила выступить против России. Федеральный совет Швейцарии объявил 28 февраля, что он заморозил активы российских физических лиц и компаний, включенных в список, отметив, что «финансовые санкции будут немедленно применены к президенту России Владимиру Путину, премьер-министру Михаилу Мишустину и министру иностранных дел Сергею Лаврову».

Непонятно, повлияют ли эти санкции на детей Путина и Кабаеву, поскольку все они якобы имеют швейцарские паспорта, а все банковские счета женщины тщательно скрыты.

Алину Кабаеву называют первой любовницей России Фото: Shutterstock

«Не все отцы любят своих детей так сильно, как он, — говорила как-то экс-супруга Путина Людмила. - И он всегда слишком баловал их, а мне приходилось их дисциплинировать».