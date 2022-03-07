Пару дней назад артист отметил очередной день рождения. Моисеев отметил праздничную дату в кругу близких друзей. Поздравить его пришла и Надежда Бабкина, сообщает eg.ru.
Разбитый инсультом Борис Моисеев впервые за долгое время появился на публике
В последние месяцы в СМИ множатся слухи о тяжелом состоянии певца Бориса Моисеева. Отметим, что исполнитель хита «Голубая луна» так и не смог прийти в себя после двух инсультов. 4 марта артист отпраздновал 68-й день рождения и в связи с этим впервые за долгое время вышел на связь с друзьями и поклонниками. С самого утра помощница по хозяйству порадовала Бориса Михайловича его любимым блюдом — блинчиками с мясом. Поэтому отличное настроение было обеспечено на целый день.
«Когда я приехал к Борису, он был в прекрасном расположении духа. Затем мы с Борей отправились в его любимый грузинский ресторан, заказанный заранее. Телефон не умолкал ни на минуту, курьеры доставляли подарки, которых оказалось так много. В конце нашего замечательного вечера я долго грузил в машину роскошные букеты, красивые коробки, мягких мишек и заек. Всем огромное спасибо», — рассказал арт-директор артиста Сергей Горох в интервью «Собеседнику».
Борис Моисеев получил поздравления от множества российских звезд, среди которых Алла Пугачева, Кристина Орбакайте, Нелли Кобзон, Надежда Бабкина, и другие. Кстати, основательница и художественный руководитель театра «Русская песня» решила лично поздравить Моисеева и даже спела с ним его любимые песни. На торжественном мероприятии Борис Михайлович впервые за долгое время поднялся на сцену — ведь уже долгие годы он перед публикой не выступает. Уже после празднования Моисеев обратился к поклонникам. Было заметно, что артисту нелегко, но при этом он прекрасно держится.
«Дорогие мои, огромное всем спасибо за поздравления. А возраст... я отношусь к этому с юмором. Я счастлив! В свой день рождения, хочу вам всем пожелать: любите друг друга, живите в любви и гармонии. Мира вам, любви и терпения! Любовь победит всё! Навеки Ваш, крошка Боря Моисеев», — произнес артист.