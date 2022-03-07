Разбитый инсультом Борис Моисеев впервые за долгое время появился на публике

В последние месяцы в СМИ множатся слухи о тяжелом состоянии певца Бориса Моисеева. Отметим, что исполнитель хита «Голубая луна» так и не смог прийти в себя после двух инсультов. 4 марта артист отпраздновал 68-й день рождения и в связи с этим впервые за долгое время вышел на связь с друзьями и поклонниками. С самого утра помощница по хозяйству порадовала Бориса Михайловича его любимым блюдом — блинчиками с мясом. Поэтому отличное настроение было обеспечено на целый день.