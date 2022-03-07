Из московского ЦУМа съехал весь люкс: смотрите, как сейчас выглядит опустевший магазин

Такое решение приняла группа Kering, объединяющая бренды Gucci, Balenciaga, Yves Saint Laurent, Hermes, Chanel и Cartier, сообщает Moskvichmag.ru. «На фоне растущих опасений из-за нынешней ситуации в Европе Kering временно закрывает магазины принадлежащих ей домов. Kering и ее дома продолжат поддерживать местные команды и пристально наблюдать за развитием ситуации», — говорится в заявлении компании.