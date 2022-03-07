Истощенная сифилисом Алиса Аршавина на грани: «Мама, я жива! У меня есть волосы и нос!»

«Мама, я жива! У меня есть волосы и нос! Укладка и макияж! И живые глаза! И главное, я больше не боюсь ни тебя, ни мужа твоего, ни своего первого супруга, который хочет чужими руками отнять у меня жизнь. Леша, все, твое выступление окончено. Ты не Андрей, ты не любишь детей, но и бороться не умеешь. Ресурсов у тебя мало, есть только гнилая мотивация. И впереди у меня вторая пластика! Хотя считаю, что при весе 49 килограммов я и без второй пластики отлично выгляжу! И спасибо людям, которые встали горой за меня. Вы моя большая поддержка. Помогите мне и сейчас! Пусть дети увидят маму. А вот про свою маму, ее мужа и Казьмина скажу так: пусть ответят за тот ад, который устроили мне ни за что. Я снова встала с колен. А ведь Андрей правильно делал, что не любил тебя, мам. Он все знал про тебя», — поделилась 39-летняя Аршавина в личном блоге.