Экс-супруга Андрея Аршавина оказалась в сложной ситуации — от нее отвернулись люди, которых она еще недавно считала близкими — мама Наталья Сарычева и первый супруг Алексей Казьмин. Теперь Алиса опасается, что может остаться без детей, пишет «Стархит».
Истощенная сифилисом Алиса Аршавина на грани: «Мама, я жива! У меня есть волосы и нос!»
После длительного молчания Алиса Аршавина вдруг рассказала подписчикам, что мать намеренно заразила ее сифилисом через уколы. Таким образом Наталья Сарычева якобы хочет избавиться от дочери... Несмотря ни на что, Алиса намерена бороться за свое здоровье и детей.
«Мама, я жива! У меня есть волосы и нос! Укладка и макияж! И живые глаза! И главное, я больше не боюсь ни тебя, ни мужа твоего, ни своего первого супруга, который хочет чужими руками отнять у меня жизнь. Леша, все, твое выступление окончено. Ты не Андрей, ты не любишь детей, но и бороться не умеешь. Ресурсов у тебя мало, есть только гнилая мотивация. И впереди у меня вторая пластика! Хотя считаю, что при весе 49 килограммов я и без второй пластики отлично выгляжу! И спасибо людям, которые встали горой за меня. Вы моя большая поддержка. Помогите мне и сейчас! Пусть дети увидят маму. А вот про свою маму, ее мужа и Казьмина скажу так: пусть ответят за тот ад, который устроили мне ни за что. Я снова встала с колен. А ведь Андрей правильно делал, что не любил тебя, мам. Он все знал про тебя», — поделилась 39-летняя Аршавина в личном блоге.
Надо сказать, что недавно Алиса была настроена и против Аршавина, который судился с ней за имущество и не горел желанием видеться с дочерью Есеней. Теперь брюнетка считает футболиста порядочным человеком, а первого супруга и маму — предателями.
«Андрей, спасибо, что ты по закону со мной судишься и не был тварью, которая трогает детей. Потому что ты по-настоящему их любишь. И всегда считал, что детям лучше с мамой. И никогда ни одного плохого слова про маму им не сказал. Берегите себя и бойтесь того, кто совсем близко», — отметила Аршавина.
Напомним, Андрей и Алиса поженились в 2016 году, спустя три года супруги со скандалом развелись. Тогда Алиса уверяла публику, что спортсмен не раз изменял ей.