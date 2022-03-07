Жена Алексея Панина встревожена разлукой с актером: «Пока ничего не понятно»

Пара проживает в Испании, куда Алексей Панин перебрался не так давно. Сейчас актер находится там, а Ева — на отдыхе в другой стране. Сейчас она переживает из-за того, не сможет увидеться с мужем вследствие возникших проблем с перелетами. «Я сейчас отдыхаю на Шри-Ланке, куда поехала учиться кататься на серфе. Леша в Испании. Он должен был прилететь в марте, но сейчас такая ситуация, что я даже не знаю... В общем, вернусь в середине марта и посмотрим по ситуации. Скорее всего, я к нему улечу. Пока ничего не понятно», — говорит Ева «СтарХиту».

Что касается дочери Панина Анны, то у нее сейчас все прекрасно, и беспокоится не о чем. «У Нюси все хорошо. Учится. Все как у обычных подростков», — отметила жена актера.

Напомним, в свое время Ева и Алексей познакомились на вечеринке, куда Тарлакян поначалу не хотела идти. Со временем дружба переросла в сильные чувства, и пара приняла решение узаконить отношения. «Нас свел общий знакомый на вечеринке. Забавно то, что я очень не хотела туда идти, а хозяин вечеринки меня уговаривал. Я все-таки пришла и первым, кого увидела, был Леша. Так и познакомились. Что меня привлекло в Алексее? Мне всегда с ним интересно, нам никогда не бывает скучно. Мы можем обсуждать серьезные темы и уже через пять минут дурачиться, как дети. Он открытый, честный, веселый и внутренне свободный. Он хороший человек. Мы, кстати, обошлись без свадьбы. Утром заехали в ближайший загс и попросили нас расписать, так как Леше надо было улетать в Испанию. Нас быстро расписали, и мы побежали дальше по делам», — вспоминала как-то Тарлакян.